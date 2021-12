– Mivel ennyi pozitív tapasztalat született ez alatt a pár hónap alatt, már tettünk lépeseket a jövőnkre nézve. A k20 kirakatba költözéssel egy időben, megnyitottunk a pesti üzletünket is. Itt is egy fiatal csapat dolgozik, akiknek szintén rengeteg megrendelésük van. Pécsi csapatunkat idén év elején bővíttettük ki egy fővel és most nyitunk a további bővülés felé. Országos szinten is szeretnénk még több helyen elérhetőek lenni, amihez folyamatosan keressük a partnereket. Külföldi megkereséseink is vannak már, velük folyamatban vannak a megbeszélések.