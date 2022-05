A Közlekedik a család vetélkedőt az Országos Balesetmegelőzési Bizottság hívta életre, szakmai támogató partnereivel, amelyet idén is megtartanak. A területi forduló május 28-án lesz a Zsolnay Negyedben, amelyre még jelentkezhetnek a családok.

A területi vetélkedők első helyezettjei jutnak az országos döntőbe, ahol idén is egy új személygépkocsit nyerhetnek a résztvevők. Ez azonban csak a verseny materiális oldala, a tavalyi nyertesek, a Beregi család meggyőződése, hogy sokkal többet kaptak a felkészülés és a versenyzés során.

– Szívügyemmé vált, hogy egyre többen tartsák fontosnak a biztonságos közlekedést, hiszen rengeteg család lesz csonka az elkerülhető balesetek miatt – mondta Bereginé Szőts Annamária, a pécsi Leőwey Klára Gimnázium munkatársa. – Fontosnak tartom, hogy ne csak a saját érdekeinkre figyeljünk, hanem tudjuk, hogy egymás iránt is felelősséggel tartozunk az utakon – tette hozzá.

A vetélkedőhöz alapvető a KRESZ alapos ismerete, de elsősegély-nyújtási és vezetéstechnikai feladatokat is meg kellett oldaniuk. A felnőttek gépkocsivezetés során, a gyerekek biciklivel adtak számot ügyességükről.

– Hasznos tudásra tettünk szert, ez magabiztosságot ad a mindennapos közlekedésben. Élménynek sem volt utolsó, a döntőre Tapolcán és környékén, több helyszínen került sor, szabadidős és kulturális programokon is részt vehettünk. A feladatok is izgalmasak voltak: töltöttünk ki teszteket, gurítottunk hordót alkoholos állapotot színlelő szemüvegben, szimulált balesetek sebesültjeit kellett ellátni, defibrillátort is használtunk – mesélte Annamária.

A vetélkedő az egész családot mozgósította. Annamária és férje két gyermekükkel vettek részt, de a tágabb család tagjai is segítettek.

– A megyei forduló megnyerése után egész nyáron készültünk a döntőre, apukám még egy kis billenőpallót is épített a gyerekeknek, hogy azon gyakorolhassanak – számolt be Annamária. – Rájöttünk, a 20 éve megszerzett jogosítványhoz szükséges tudás jócskán megkopott az évek során. Jó volt felfrissíteni a közlekedési ismereteket, hiszen az odafigyelés és a szabályok biztos tudása lehetővé teszi a veszélyes helyzetek felismerését és a balesetek elkerülését – tette hozzá az édesanya.

A gyerekek is tanultak a vetélkedőből

Bereginé Szőts Annamária és férje, Beregi Tamás Kozármislenyben élnek, mindketten Pécsen dolgoznak – Annamária a Leőwey Klára Gimnáziumban, Tamás a Pécsi Tudományegyetemen. Két gyermekük van, Bogi 8, Ádám 6 éves. A Közlekedik a család vetélkedő részvételi feltétele, hogy legalább egy, 6-17 év közötti gyermek és egy jogosítványtulajdonos-szülő legyen a családban – a házaspár mindkét tagja rendelkezik jogosítvánnyal, s bár a gyerekek jó pár évig még nem ülhetnek volán mögé, játékautókkal már gond nélkül végeznek el egy Y-megfordulást vagy parkolási manővert.



Személyautót nyertek a Közlekedik a család vetélkedő győztesei

Fotó: Laufer L.