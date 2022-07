Az elmúlt időszak szélsőséges időjárása nem kímélte a felújítás alatt lévő pálya szakaszait sem, ezért a tervezettnél csak később, szeptemberben tudják átadni a kirándulóknak a Zselici Csühögőt, az almamelléki kisvasutat.

A Zselici Csühögő Almamellék és Sasrét között közlekedik, néhány évvel ezelőtt a Baranya Megyei Értéktárban is helyet kapott. A kisvasutat igyekeznek megőrizni, öt éve komplex fejlesztést hajtottak végre, akkor megújult és bővült az almamelléki állomás, és egyben visszanyerte eredeti formáját is az impozáns épület. Akkor teljes felújításon estek át a C-50-es mozdonyok, a „Dunakeszi” zárt kocsik és a „Maszolaj” nyitott kocsik is.

A kirándulók szeptemberen ismét felülhetnek a vonatra

A pandémia alatt kényszerű szünetet kellett tartaniuk, de 2021 nyarán újraindulhattak, ezt követően idén további rekonstrukciót kezdett el a Mecsekerdő Zrt. a kormányzati támogatásnak köszönhetően. Ennek részeként felújítják a pályát, faszerkezetű várót építenek, kiállítást hoznak létre, és két nyitott személyszállító kocsi mellett egy harmadikat is az utazóközönség rendelkezésére bocsátanak.