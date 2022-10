Egyébként pedig, egy másik olvasat szerint, tulajdonképpen mi bajunk is származhat az ilyen triggeres hallgatózásból és erre érkező hirdetésekből?

Hiszen reklámokkal így is, úgy is ezrével szembesülünk, így viszont legalább azt kapjuk a nagy masszából kiválogatva, ami talán érdekel is bennünket.

Jó tanácsként pedig azt mondják a szakértők, jelentősen csökkenthetjük a kockázatot, ha jobban odafigyelünk, hogy az új alkalmazások számára mit engedélyezünk, ha erős jelszavakat alkalmazunk, vírusvédelemmel, tűzfalakkal és titkosításokkal biztonságosabbá tesszük hálózatunkat. És legfőképpen, ha nem kürtölünk magunkról világgá úton-útfélen minden fölösleges adatot-információt.