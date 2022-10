Az egyesület a BázisTér Közösségi Pontban ősszel is fogadja a gyermeket váró kismamákat és a már gyakorló anyukákat, családokat. A céljuk, hogy már a várandósság elejétől az ovis évekig várják a látogatókat programokkal. Ezek között több ingyenes foglalkozás is található, továbbá meghívott vendég előadókkal, foglalkozásvezetőkkel is találkozhatnak a belépőjegyes programokon részt vevők.