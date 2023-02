– Horvátország irányába a schengeni csatlakozással könnyen átjuthatunk, ami a kerékpárturizmust is erősítheti – említette meg Závaczky Szabolcs, aki hozzátette, hogy a vízitúrák útvonala továbbra is a nemzeti parkon vezet át a drávai régióban, vagyis továbbra is engedélyköteles.

A Covid-járvány érdekes dolgot hozott a felszínre. Mivel a pandémia alatti lezáráskor nem lehetett máshová menni, csak a természetbe, így nem meglepő, hogy soha nem látott embertömeg jelent meg a Mecsekben. Sokan autóval érkeztek, így volt olyan, mikor kis túlzással élve: egymás hegyén-hátán álltak az autók.