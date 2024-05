Vendégünk volt Gard Richárd személyi edző és a PTE PEAC Sárkányhajó csapatának vezetőedzője. Ricsi a Pécsi Tudományegyetem testnevelés- történelem szakán végzett. Fontos neki egészséges életmód ezt vendégeinek is mindig hangsúlyozza. Rehabilitáció is érdekli, gyerekekkel és mozgásfejlesztéssel is szeretne foglalkozni. Elmondása szerint ahol az élsport elkezdődik ott az egészség véget ér. Beszélgettünk még a sárkányhajózásról is. Fő céljuk most a Sárlányhajó Világbajnokságra való felkészülés.

