Kerékpáros szervízállomást adtak át és avattak szombaton délután Bakonyán. A körforgalomnál lévő buszmegálló mellett egy komplett szerelőállomást létesítettek, melyet a falubeliek és a településen átkerekezők is használhatnak. Janz Anikó, a község polgármestere elmondta, sok a kerékpárral közlekedő gyerek a faluban, rájuk is gondoltak, illetve azokra is, akik keresztülhaladnak a településen. Szerencsére egyre nagyobb a biciklis forgalom, már nem csak hétvégén, hanem jó időben gyakran hétköznap is. Bármikor történhet egy defekt, vagy egyéb probléma, ami miatt szükség lehet egy ilyen „megállóra”. Mellette van egyébként egy közkút is, így a kerékpárosok bármikor meg tudnak pihenni Bakonyán.