Pénteken jelentős, sok éve vágyott beruházás megvalósulását ünneplik Dél-Baranyában. Decemberben elkészült, s most, a jó idő beköszöntével átadják a Villány és Villánykövesd közötti új kerékpárutat. Pénteken 15 órakor a villánykövesdi játszótérnél várják az érdeklődőket, ahol beszédet mond Hargitai János országgyűlési képviselő, Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Roth András Ervin villánykövesdi és Mayer István villányi polgármester. A helyszínen majd Villányban a Rendezvénytéren, és a kerékpáros pumpapályán is különböző kerékpáros programok, ügyességi játékos közlekedési feladatok várják a résztvevőket. A feladatok teljesítésével kisebb nyereményeket is lehet majd kapni. A projekt egyébként eszközbeszerzést is lehetővé tett, melynek köszönhetően hat felnőtt és négy gyermekkerékpár, hat futóbicikli, egy kétszemélyes gyermekutánfutó, egy tandem kerékpár, emellett 10 bukósisak és 10 láthatósági mellény érkezett a városba. Ezek a jövőben kerékpárkölcsönzőn keresztül bárki számára igénybe vehetők lesznek.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, pályázati projekt még az előző önkormányzati ciklusban indult, sőt a tervek már évekkel azelőtt rendelkezésre álltak, hiszen a döntéshozók, és az érintett települések is a villányi borvidék turisztikai fejlesztésének részeként tekintettek erre a beruházásra. Nagyságrendileg 220 millió forint támogatást nyert a pályázat, melyet a villányi és a villánykövesdi önkormányzat a Baranya Megyei Önkormányzattal konzorciumban adott be. A városvezető érdeklődésünkre kitért arra is, milyen akadályokba, hátráltató tényezőkbe botlott a projekt, amíg eljutott a megvalósításig. Az áremelkedések miatt sajnos nem az eredeti elképzelések szerint, de a lehető leghatékonyabb forrásfelhasználással készült a beruházás.

– A nehézségeket át tudtuk hidalni, illetve meg tudtuk oldani, és olyan műszaki tartalommal tudtuk megterveztetni, és utána megvalósítani ezt a projektet, ami a pályázati feltételeknek, és a turisztikai igényeknek is megfelel – mondta Mayer István.

További turisztikai fejlesztések várhatók

A polgármester arról is beszélt, hogy a következő években milyen beruházásokra, turisztikai fejlesztésekre lehet majd számítani, hiszen Villány önkormányzata tavaly a Területi-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében három turisztikai célú pályázatot nyert el (a többi gazdaságélénkítő és infrastrukturális, szintén támogatást nyert fejlesztési projektek mellett). A városon belüli fejlesztéseken kívül a Villány és Villánykövesd közötti kerékpárútra is egy első mérföldkőként tekintenek, bízva abban, hogy a jövőben akár Palkonyáig is elvezethet egy biztonságos bicikliút, hiszen a térségbe érkező vendégek nem csak Villányt, hanem a környező településeket is meg szeretnék ismerni.