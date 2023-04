Előkerül a grill 2 órája

Kezdődhet a késő nyárig tartó szabadtéri konyhaművészet

Nyaralókban, családi házak udvarában egyre inkább helyet kapnak a kerti sütögetésre, főzésre alkalmas, sokszor kültéri berendezések, amelyeken kiváló bográcsos vagy grillezett ételek készülnek, de gyakran még szalonnasütögetésre is használhatók. Mire figyeljünk, ha most szerezzük be ezeket?

Fotós: RossHelen

Itt a jó idő, kezdődhet a késő nyárig tartó szabadtéri konyhaművészet! Milyen jó, ha a családi-baráti kerti partiért nem kell a szomszédba menni, sőt, a szomszéd jöhet át hozzánk! A természetben történő kikapcsolódás élménye manapság felértékelődik, ehhez pedig kiválóan passzol a nyár esti sütögetés, a kora nyári bográcsozás, grillezés. Ehhez a kínálat roppant széles; például a körbeülhető sütő-főző alkalmatosságoknál beszélgetni, kártyázni, borozgatni is lehet. Fával az igazi

Úgy tartjuk, a bográcsozás mesterei a férfiak, akik szívesen riszálják a pörköltnek valót a saját kertjükben. Ehhez sem ért mindenki!

– A bográcsos étel éppúgy takarékon készül, mint a húsleves; szinte csak parázson, kicsi tűzön rotyogtatva. A grillezés 1 x 1-e is így kezdődik, mindegy, hogy fával vagy brikettel akarunk sütni-főzni. A könnyen szabályozható gáz is használható, de az igazi füstös ízért bizony a ma emberének nem árt megtanulni a kemény, száraz fával történő tűzcsiholás fortélyát! – magyarázta Lőrincz-Vágó Edina, a Kertcentrum ügyvezetője.

A kis létszámú családi bográcsozást szolgálják ki azok a modern bográcsozók, amelyeknél le sem kell hajolni a bogrács forgatásához; az edény testmagasságban függ. Ez nem lehet túl nagy, hiszen a megrakott bográcsot nehéz lenne felemelni az állványig. Ha nagy serpenyő is tartozik a főzőhelyhez, a grillezés, bográcsozás mellett többféle étel is készülhet a szabadban. Betonbiztos elemek

Mivel a kerti főzőhelyek főleg betonból készülnek, a legkisebb típusuk is minimum 2–300 kilogrammot nyomnak. A mozgathatóság miatt többnyire több darabból álló bútor a jelentős hőtágulás következtében hőálló anyaggal ragasztható össze. De az sem baj, ha ez elmarad, hiszen a súlyos elemek aligha mozdulnak el egymás mellől. Az időjárás viszontagságainak kiválóan ellenáll, csupán arra figyeljünk, hogy a tűzteret védjük meg a nedvességtől.

A kürtővel is rendelkező típusok nagy előnye, hogy nem a szépre száll a füst, hanem fel a magasba. Ha kicsi az udvar, vagy csak a szomszéd kerítése mellett jutott hely a grillezőnek, roppant praktikus, ezt viszont nehéz körbeállni. Ne a fűre!

Van, amelyik parázstartóval is rendelkezik, de ennek hiányában hasznos némi tereprendezés, mielőtt a robusztus darabokat hazaszállítanánk. A zúzott kő, a kavics azért kiváló, mert elvezeti a nedvességet, esőzés után sem süllyed meg a betonelemek alatt, és sokkal könnyebb főzés után takarítani.

