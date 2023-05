Lakatos Norbert Vaklufissal beszélgettünk a bama.hu legújabb podcast adásában. A kisharsányi fiatalemberről korábban is többször írtunk már, hiszen számos programban és jótékonysági kezdeményezésben vesz rendszeresen részt. Legújabb hír, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő Esőcseppekért Alapítvány nagykövete lett. Erről is mesélt, de megtudhattuk azt is, hogy hol tanulta a lufihajtogatást, milyen óriásfigurákat hajtogatott az elmúlt években, beszélt a jótékonykodásról, és azokról a szemléletformáló előadásokról is, amelyeket jellemzően gyerekeknek szokott tartani.

Aki ismeri, találkozott már vele falunapon, vagy egyéb rendezvényen, tudja róla, hogy nagyon jó humora van, általában ezzel oldja a másokban kialakult feszültséget, így segíti az egészséges emberek számára a megnyílást.

– Amikor elkezdek egy előadást, akkor meg szoktam kérdezni tőlük, hogy tud e valaki vakos viccet. Először mindenki meg van szeppenve, „te atya ég hát ez idejött, és akkor biztos hülyéskedik”. Aztán minden lazábban halad. Úgy tapasztaltam, hogy a humorral talán meg lehet őket fogni

– mondta.

Norbi természetesen vakvezető kutyájával, a 13 éves Tamival érkezett a szerkesztőségünkbe. Ő már 11 éve van mellette, és mint mondta, még ma is előfordul, hogy egy-egy helyről ki a akarják küldeni őket, ezért el kell magyarázni, hogy ő egy vakvezető kutya, akit kormányrendelet szerint már nem lehet kitiltani, sem intézményekből, sem áruházakból.