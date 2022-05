Az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány gyereknapot szervez a pécsi gyermekonkológián kezelt betegek gyerekeknek. Minden évben sok, a plafonról lógó, héliumos lufi kíséretében szokták köszönteni a kicsiket, azonban most nem kaptak erre támogatást, így nem tudtak kedvezményes/felajánlott hélium palackhoz jutni a nap megvalósításához.

– Nagyon szeretnénk viszont, ha idén is sikerülne lufi-díszbe öltöztetni a folyosónkat, ezért most a segítségeteket kérnénk. Amennyiben van lehetőségetek támogassátok gyermeknapunkat hélium palack felajánlással. Szeretnénk, ha 200 darab lufi felfújásához sikerülne támogatót találnunk, mert tudjuk, hogy mekkora örömöt okoztunk ezzel minden évben nem csak a gyerekeknek, de a dolgozóknak is – írták az oldalukon.

Kérésükre Lakatos Norbert, a kisharsányi Vaklufis sietett, aki 4 palack héliumot vásárol az alapítványnak, ebből fel tudják fújni a 200 lufit, és örömet okozhatnak a kis betegeknek.

A Vaklufis nem először támogatja a pécsi gyermekonkológiát, korábban pizzát is rendelt a betegeknek a Blikk a Hősök vagytok! kampányban elnyert díjazásából.