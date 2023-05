Ezúttal olyan emlékek felelevenítésére szolgál múltidéző rovatunk, ahol a mentősök munkájába pillanthatunk be testközelből. A fényképek hátterét illetően e heti podcast adásunk során is Laufer László fotóriporterünk kalauzol el minket. Jó pár évtizeddel ezelőtt még olyan súlyos balesetek helyszínén is készülhetett fényképes riport, ahol ma már elképzelhetetlen lenne. Munkatársaink így számos veszélyes helyzet, illetve esetenként szomorú, tragikus baleset szemtanújává is váltak.