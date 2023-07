Az ültetvény a Kossuth Lajos utca és a Petőfi Sándor utca között helyezkedik el, közvetlen a halastó mellett, ide várnak minden kedves érdeklődőt. Szüretelni hatszáz forint per tasak áron lehet. A levendulaszüret mellett a vendégeket kézzel készítette levendulás termékekkel is várják a településen, melyeknek árai a helyszínen lesznek kifüggesztve. Mindezek mellett fénykép készítésére is lehetőség lesz ezer forintos áron.