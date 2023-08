Múltidéző oldalunkon ezúttal napsugarakban fürdőzőkről készült fényképeket osztunk meg, amelyeken helyenként a pécsi tereket is felismerhetjük, megannyi napozó mellett. Az éltető erővel feltöltő sugarak szeretete kortalan – fiatalok és idősek egyaránt visszaköszönnek a fotókról. Néhányan talán iskolai, munkahelyi teendőik után pihentek meg, mások a jól megérdemelt szünidejük során nyújtóznak el egy-egy pléden, kiheverve több hónapos fáradalmaikat. Míg már tudományosan is bizonyított az emberi szervezet közvetlen igénye a napozás által nyerhető D-vitaminra, úgy tűnik, a tavasszal előbújó nap mintha ösztönösen is vonzaná az embereket.