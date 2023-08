Vendégem volt Markó Éva, nívódíjas táncművész, táncpedagógus és a Pitypang Tánciskola művészeti vezetője. Markó Éva már 4 éves kora óta táncol, Uhrik Teodóra tanítványaként végzett a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában, majd a Pécsi Balettnél is dolgozott. A Pitypang Tánciskola hiánypótlóként indult Pécsen, ami már töretlenül 20 éve működik. Markó Éva flamencozik is, emlékezetes fellépéseiről is szó esett. Mi a különbség aközött, hogyha valaki gyerekként vagy felnőttként tanul meg balettozni? Mikor érdemes elkezdeni ezt a táncformát? Mi lesz a Pitypang Tánciskola sorsa?

Beszélgetésünkből kiderül!

Tartsanak velünk!