A legtöbb lánynak van egy olyan korszaka, amikor topmodell akar lenni. Ehhez filmek és valóságshow-k is hozzájárulnak. Utánozzuk a járásukat, mindenféle ruhát, ékszert magunkra aggatunk és divatbemutatót tartunk a családnak. Igazából most is ezt tesszük, ha új ruhákat vásárolunk, szóval egy kicsit mindig is manökenek leszünk.

Talán kevesen tudják, hogy egykoron a pécsi Nevkó a manökenség fellegvárának számított. Számos versenyt rendeztek itt, ahol a magasságot és a testsúlyt is mérték azzal az univerzális mérleggel, amelyet sok iskolában még mindig használnak. Az egyik ilyen megmérettetésen a döntőbe jutott hat fürdőruhás lányt Laufer László fotóriporter az uszodában fotózta, amit az akkor csobbanók igazán értékeltek.