A napi három imaalkalom mellett többfajta workshopot is kínálnak. Lehetőség lesz a bibliodráma és a zeneterápia megismerésére, zen meditációra, illetve a belső ima módszerét is megismerhetik a résztvevők. A hölgyek számára Aviva tornát is tartanak. Lesz továbbá lelki túra, különféle, a cserkészek által vezetett interaktív programok, énektanulás, bibliai elmélkedés. Esténként az imádság után Playback-színházi előadás, blues-, rock- és jazzkoncertek várják az érdeklődőket.

Jelentkezni, érdeklődni Balogh Anettnél lehet az [email protected] e-mail-címen. Az érkezők a máriakéméndi művelődési házban regisztrálhatnak a helyszínen. A programon az egész hetes részvétel mellett egy-egy napos látogatásra is lehetőség nyílik azok számára, akik rövidebb időt tudnának, szeretnének eltölteni a különleges rendezvényen.