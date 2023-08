A sokak által ismert és megkedvelt máriakéméndi kegyhelyen a Máriakéméndi Kegy­templomért Baráti Kör tagjainak és a támogatóknak köszönhetően az idei év első felében több fejlesztés, beruházás is megvalósult. Biki Endre Gábor templomgondnok beszámolója szerint a kegy­templom főkapujának oszlopát újították fel, díszelemeket is beépítve, a templom ajtóinak renoválására is sor került, illetve a melléképület vihar következtében beszakadt tetejét is megjavították, új nyílászárókat építettek be, és a hátsó falazatát is megerősítették.

Az év első felének eredménye az is, hogy a kegytemplomban a sekrestye feletti terembe bevezették az áramot, új világítótesteket helyeztek el, a termet kifestették, a padlót csiszolták, lakkozták.

Mint megtudtuk, a zarándokszállás se marad ki a fejlesztésekből a beszámoló szerint: a közel negyvenéves gázbojler tönkrement, helyette újat vásároltak és építettek be. Mindemellett a virágosításra is kiemelt figyelmet fordítottak. A templom körüli kiszáradt diófák és a veszélyes fenyőfák kivágása azonban még várat magára – a templomgondnok tájékoztatása szerint a munkálatok elvégzésére a legolcsóbb árajánlat is 350 ezer forint. Ezért kérik, aki teheti, adományával segítse a veszélyt megszüntető beavatkozást.