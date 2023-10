Voltak, akik jelmezben jelentek meg, volt sportmotor, öreg, kicsi, nagy, háromkerekű, négykerekű is. Voltak, akik Győrből, Jánoshalmáról érkeztek, vagy az ország más szegletéből, sőt külföldi rendszámú motorokat is láttunk. A felvonulás 12 órától indult a Széchenyi térről, rendőrségi biztosítás mellett gurultak a városban, majd az 58-as úton Villány főterére érkeztek. A motorosok felvonulásával végett ért a motoros szezon, és az időjárás is úgy gondolta, hogy nyárból átvált őszbe.

Fotó: Laufer László

Vasárnaptól lehűlés várható, 10-15 fokot esik vissza a levegő hőmérséklete.