Még április végén lépett fel a Pécsi Balett a Müpa színpadán a Vincze Balázs által készített Carmina Burana koreográfiával. A bravúros beugrást Pataki Szabolcsnak köszönhette a társulat, aki mindössze öt próba során vette fel a fonalat a társulat tagjaival.

Pataki Szabolcs, bár már évek óta nem állt színpadon bravúros beugrást hajtott végre.

– Nagyon szépen lezajlott az előadás, de nem kis kihívás és izgalom állt mögötte. Mindössze egy hét állt rendelkezésemre megtanulni a koreográfiát – mondta Pataki Szabolcs, akit Vincze Balázs korábbi ismeretségük, munkakapcsolatuk alapján kért fel a beugrásra.

Pataki Szabolcs 2019-ben hivatalosan visszavonult az aktív tánctól.

– A pályám utolsó hivatalos állomása egy brooklyni társulat volt, ahol nagyon szép darabokban léptünk fel. Volt például egy közös produkciónk Pharrell Williams-el és a dallasi szimfonikus zenekarral. Felléptem Brisbane és Lyon színpadain. Szép íve volt a karrieremnek, amire jó szívvel tekintek vissza. Ez a felkérés most nagyon jól jött, ugyanis 2019 januárjában visszavonultam a színháztól és a tánctól. Jólesett a megkeresés, jó volt ismét színpadon állni, megtapasztalni a gyors beilleszkedést – mesélte a táncművész.

– Persze, nem tudom, kívülről hogy látszott (mondja nevetve), de belülről azt éreztem, teljesen része tudok lenni az előadásnak. A kollégák is nagyon segítőkészen álltak hozzám

– árulta el Pataki Szabolcs.

Elmondta, nem volt egyszerű a beállás, főleg egy ismeretlen, egész estés produkcióba.

– Külön öröm volt, hogy a kislányaim is láthatták a budapesti Carmina Burana előadást, az is erőt adott, hogy nekik is táncolhattam.

Korábban láttak már néhányszor, de akkor még sokkal kisebbek voltak. Most 12 és 14 esztendősek, így remélem ez a mostani alkalom számukra is maradandó élményt jelent. Jó érzéssel töltött el, hogy büszkén szaladtak oda az előadás után gratulálni.Már ezért is megérte a beugrás – mesélte Pataki Szabolcs.

Ilyenkor derül ki, mire is képes az ember, ha elszánja magát és összpontosít. Ez is megmutatta számomra, hogy érdemes hinni magunkban. Egy művésznek pedig az az igazi elismerés, amikor a közönség hosszasan tapsol az előadás végén. Ilyenkor visszakapja a produkcióba fektetett energiát. Jól esett ezt újra átélni, a pécsi próbák során ismerős arcokat viszontlátni és belélegezni a színház levegőjét – számolt be a táncművész a kalandos beugrás kapcsán.

Pataki Szabolcs nemzetközi karrier után is hazavágyott

Pataki Szabolcs 1999-ben végzett a Táncművészeti Főiskolán. Két évet Madridban tanult ösztöndíjjal, 2001-től a Pécsi Baletthez szerződött, ahol még 2012-ben is táncolt. Eközben évekig dolgozott külföldön. Először a hollandiai Dance Works Rotterdam csapatában, majd a grazi opera táncegyüttesében. 2014-től 2019-ig pedig egy koreográfus felkérése nyomán szerződött az Egyesült Államokba, ahol a brooklyni Jonah Bokaer Choreography csapatát erősítette.

Azt mondja, a változatos nemzetközi karrier ellenére sosem fordult meg a fejében, hogy ne térjen haza, az elmúlt években ugyanis visszatért Baranyába. Rákérdeztünk, tudatosan tervezte-e, hogy nem maradt a határokon kívül.

– Ez egyértelmű volt számomra. Mindig volt bennem honvágy külföldön, bárhol éltem, visszavágytam. Magyarnak tartom magam és itt érzem magam jól igazán. Rengeteg helyen jártam, de azt gondolom, az ember érzi, hova tartozik, és én azt érzem, hogy itt van az otthonom Magyarországon – fogalmazott Pataki Szabolcs.