Arról is szó esett, a babajelbeszéd a gyermekek saját maguk által megalkotott jeleket is integrálja, hiszen előfordul, hogy egy kisgyerek magától talál fel egy jelet. A tanfolyamok során azonban a siketek által is használt jelnyelv adja az alapot a jeleléshez.

Béczi Bernadett elmondta, a jelek elsajátítása mindig a szülőkkel kezdődik, a kurzusokon nekik tanítja meg a jeleket, akik ezeket otthon, a beszéddel együtt (fontos ugyanis, hogy sosem némán jeleljünk) adják tovább a gyermekeiknek.

Vannak, akik már kismamaként részt vesznek, s a baba születésétől jelekkel is kommunikálnak velük

A kicsik finommotorikája nagyjából féléves korukra lesz olyan fejlett, hogy vissza is tudjanak jelelni, 8–10 hónaposan pedig már nagyon jól tudják használni ezeket – magyarázta.

– Még akkor is nagy segítség lehet, ha már elkezd beszélni, de még nem teljesen tisztán, ugyanis így könnyebben megértik majd őt a szülei, ezáltal pedig nagyban csökken a meg nem értettségből fakadó frusztráció és így a hiszti is – összegezte tapasztalatait Béczi Bernadett.

Elmondta, mesekönyvek olvasása során, vagy a természetben is elsajátíthatók a jelek az éppen megfigyelt jelenségek, tárgyak, élőlények kapcsán.

– A babajelbeszéd segítségével az egészen kis gyermek is meg tudja mutatni, mit szeretne enni, inni, illetve a meséket saját kézjeleivel is vissza tudja majd adni – mondta az oktató.

Végül pedig kitért egy, a babajelbeszéddel kapcsolatos tév­hitre is.

– Még mindig hallani olyan aggodalomról, hogy nem késlelteti-e a mutogatás a beszédfejlődést? Ettől nem kell tartani, ugyanis pont az ellenkezője igaz! Saját tapasztalataim és a nálam tanulók pozitív visszajelzései is mutatják, hogy a gyermekek könnyedén, örömmel tudják elsajátítani a jeleket – hangsúlyozta az oktató.

A beszélgetés során arra is kitértünk, a gyermekkori jelelés később akár felnőtt jelnyelvtanfolyamok jó alapja is lehet, a beszéd mellett jelelni is tudó idősebb gyerekek és felnőttek siketnéma társaik segítségére lehetnek mind munkájuk, tanulmányaik, vagy személyes életük során. Béczi Bernadett babajelbeszéd-oktatóval folytatott teljes beszélgetésünk hamarosan a Bama.hu podcastszekciójában is meghallgatható lesz.