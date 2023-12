Vendégünk volt Lukács Gergely, a PSN Zrt. Vízilabda Szakosztály utánpótlás szakmai igazgatója, a PVSK Vízilabda Szakosztály vezetőedzője, és a felnőtt vízilabda-válogatott másodedzője, aki előbb volt edző, mint OB1-es játékos. 20 éves kora óta edzősködik, tudatosan készült a sportvezetői életre. Véleménye szerint 7-8-9 éves korban érdemes elkezdeni a vízilabdázást alapvető úszástudással. A fő cél, hogy a sport hosszú távon is örömöt okozzon, a sportvezető pedig akkor hiteles ha edzőként is megállja a helyét. Beszélgettünk még a magyar utánpótlás válogatottról, azt is elárulta, hogy a keret 10%-a tőlük került fel, pécsiek alkotják. Hogyan lett a felnőtt vízilabda-válogatott másodedzője? Milyen tervei, céljai vannak? Beszélgetésünkből kiderül!