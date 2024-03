A zsírosodó bőrnél a termékek a faggyúszabályozást célozzák meg a különböző módokon. A szakember professzionális termékeket tud ajánlani, ilyen például a szappan nélküli szappan. Bizony, ez egy természetes szappan, ami a bőr PH értékét szabályozza.

Hidratálás kívül, belül

Érdemes a vizet nemcsak bőséggel fogyasztani, de a bőrünk hidratáltságára is kiemelt figyelmet fordítani. A heti egy - két radírozás és maszkos kezelés olyan, amit akár a drogériákban kapható remek termékekkel is megtehetünk.

Plazma az új legjobb barátja a bőrnek

Egy kis fizikaóra hangulat is előfordulhat a kozmetikában, de nem kell aggódni, mert felelni nem kell belőle, így tuti, hogy ezt a plazmát imádni fogod. Ez egy nemesgázokat kibocsájtó kezelés, mikrohullámos kisülés jön létre, ami nagyon szépen hat a hegekre például. Emellett tisztít és összehúz. Ugye, hogy jól hangzik?!

