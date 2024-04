A dél-dunántúli görögkatolikusok lelki vezetője, Zajácz Gábor parókus derűs szorgalommal, aktívan járja a rá bízott megyéket. Háromgyermekes édesapaként igyekszik megoldást találni a hozzá fordulóknak, de a feladatokban neki is vannak segítőtársai. Például Listár István, az egyházközség Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat intézményvezetője is. Podcast adásunkban a segítségnyújtás hátteréről is hallhatnak.

