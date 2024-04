Vendégünk volt Hofmann Helga, aki közel két évtized bankszférában ledolgozott év után sminktetoválónak állt. Helga szeret adni az embereknek, olyanoknak is segít akik betegségünk miatt döntenek a tetoválás mellett, ez pedig a nőiesség megélésében is segíthet. Elmondása szerint a személyisége is sokat változott mióta sminkeléssel foglalkozik, számára fontos a természetes smink készítése.

Mi kell ahhoz, hogy valaki jó sminkes legyen? Mik a trendek most? Mik a sminktetoválás előnyei? Mikre kell odafigyelni egy sminktetoválás elkészítése előtt, után?