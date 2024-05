Azt látom, hogy a lassú és át nem gondolt munkához idő kell, mert a határidő után jelentős késéssel adták át. Hogy miért a késés, azt takarja jótékony félhomály.

Én most már csak azt szeretném, ha valaki megválaszolná azt a kérdést, hogy télen hány ima fog a tervező és minden illetékes lelki üdvének érdekében az égbe szállni. Az árusok minden bizonnyal áldani fogják a tervezőt, és azokat is, akik gondolkodás nélkül elfogadták a terveket, megrendelték és átvették ilyen állapotban ezt az épületet. Szeretném, hogy ha minden illetékes, a téli hideg napokon egész nap az árusok mellett állna és élvezné a dilettantizmusának az eredményét. Az egész csarnok körbe nyitott, a szél ott fúj be és járja át az egész létesítményt, ahol, és ahogy akarja. Az árusok ott fognak állni a mínuszokban és ezt az összkomfortot még a téli szél is erősíteni fogja.