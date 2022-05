A villányi önkormányzat egyik legrégebb óta húzódó projektjének megvalósítása kezdődik el a napokban, a Villány és Villánykövesd közötti kerékpárút megépítése, amelynek elkészültére most már valóban nem kell sokat várni.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a kivitelezővel múlt héten megkötött szerződés szerint hét hónap áll rendelkezésre a kerékpárút megépítésére, azonban – ha nem ütközik akadályba a munka – jó esély van rá, hogy már az őszre elkészül a két települést összekötő bicikliút, így akár már a Villányi Vörösbor Fesztivál látogatói is tekerhetnek rajta.

Erre a beruházásra egyébként még 2017-ben nyert a villányi önkormányzat 263 millió forintot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében. A projekt tervei 2019 őszére készültek el, csakhogy a folyamatosan emelkedő építőipari árak miatt már akkor is a rendelkezésre álló keretösszeg duplájára becsült költséggel.

Mint a városvezető magyarázta, ez olyan mértékű árkülönbség volt, amelyet keretráemeléssel nem lehetett volna megoldani, ezért el kellett kezdeni azon dolgozni, hogy hogyan tudják megvalósítani úgy a projektet, hogy a pályázati paramétereknek is megfeleljenek és a költségekbe is beleférjenek.

– Sokat kellett egyeztetni a Magyar Közút Zrt.-vel és a Magyar Államkincstárral is, majd nagy nehézségek árán sikerült úgy csökkenteni a költségeken, hogy a pályázatban meghatározott táv nem rövidült le. A műszaki tartalmat viszont olyan módon módosítottuk, hogy a villányi szakaszon nem külön nyomvonalon kiépített, hanem felfestéssel kijelölt kerékpárút lesz a Rendezvénytértől a vasúti átjáróig, majd a kis hídon túl a Karasica töltésén épített kerékpárút vezet a villánykövesdi buszmegállóig – mondta el a részleteket Mayer István.

Régóta várt fejlesztésről van szó, nemcsak az ott élők szempontjából, hanem turisztikai szempontból is, hiszen a borvidékre érkező turisták a villánykövesdi műemléki pincesor pincéit éppúgy előszeretettel látogatják, mint a villányi borászatokat. Emellett például a Gördülő Dűlők kerékpártúra is érinti mindkét települést, de ezután még biztonságosabb úton juthatnak át Villánykövesdre a kerékpárosok.



Belterületen is megújul a kerékpárút

Villányban nem ez az egyetlen kerékpárút-fejlesztés, hiszen folyamatban van a sportpálya mellett vezető belterületi kerékpárút felújítása is, amelyre az önkormányzat sikerrel pályázott a Magyar Falu Programban. Az elnyert 24,5 millió forintból a már elhasználódott, kis­erdő mellett vezető bicikliutat újítják meg, és ez egy másik kerékpáros fejlesztéshez is jól illeszkedik, ugyanis annak szomszédságában a bringások nagy örömére megépült a közelmúltban egy pumpapálya is. Ide az önkormányzat pihenőpadokat és szemetestárolókat helyez ki, és a források előteremtését követően pedig tervben van a pálya közvilágításának kialakítása, valamint a megújuló kerékpárút esti kivilágításának korszerűsítése is.