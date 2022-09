Ahogy a nyár közepére-végére folyóink és tavaink kiszáradó partjai a százados aszály miatt kinéztek, csoda, hogy a halak maguktól nem ugráltak ki az iszapból-mocsárból, hogy a horgászok vizesvödreiben frissülhessenek föl legalább egy kicsit. Ha ugrálni nem is ugráltak, a horgokat tavaly is sokan bekapták: a Magyar Országos Horgász Szövetség frissen közzétett statisztikái alapján 4607 tonnányi hal került haza rögzített horgászfogásként a folyókból, tavakból – 18,7%-kal kevesebb az egy évvel korábbinál. (A számok nem a kifogott, hanem az el is vitt halat takarják.) E hatalmas mennyiséget az összesen jegyzett csaknem 800 ezer horgász pontosan 7 millió 256 ezer 256 horgásznapon pecázta ki.