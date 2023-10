Jelentősen csökkent a magyar háztartások élelmiszer-pazarlása az utóbbi hét évben – először 2016-ban végzett a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hulladékfelmérést, és az akkori eredmények szerint fejenként 68 kg élelmiszer került évente a kukába. Mostanra ez a mennyiség 24 kg-ra mérséklődött. – A rekord­számú, több mint 500 háztartás részvételével lezajlott mérés eredményei azt mutatják, leggyakrabban továbbra is az ételmaradékok, a zöldségek és a gyümölcsök, valamint a pékáruk kerülnek feleslegesen a szemétbe – közölte a hivatal.

A Maradék nélkül program során a kutatók eddig háromszor, 2016-ban, 2019-ben és 2021-ben mérték fel uniós módszertan alapján a szilárd és folyékony halmazállapotú élelmiszer-hulladékokat a háztartásokban.

Tanácsokat is megfogalmaztak annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb étel kerüljön a szemetesbe.

A legfontosabb, amit javasolnak, hogy mindig legyen nálunk bevásárlólista, ha boltba megyünk – ez alapvetően azt a célt szolgálja, hogy csak a valóban szükséges dolgokat vásároljuk meg. És ragaszkodjunk is ahhoz, hogy csak a listán szereplő termékek kerüljenek a kosárba.

Az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében a Nébih szerint az is hatásos és gyors módszer, ha boltba indulás előtt lefényképezzük a hűtő tartalmát, így vásárlás közben is rá tudunk pillantani az otthoni készletre, tehát biztos nem viszünk haza semmi olyasmit, ami felesleges.

A hűtőszekrény tartalmát érdemes hetente egyszer át is nézni: először a lejárathoz közeli dolgokat használjuk fel – célszerű ezeknek a termékeknek egy külön polcot kijelölni, hogy ezáltal jól láthatók legyenek.

Ha pedig tudjuk, hogy nem lesz időnk főzni, akkor ne vásároljunk olyan alapanyagokat – például nyers halat –, amelyeket rövid időn belül fel kell dolgozni.

Kutatások bizonyítják, hogy ha éhesen megyünk a boltba, sokkal több élelmiszert veszünk meg, mintha tele hassal vásárolnánk. Érdemes erre is figyelni. A Nébih mindezek mellett azt is tanácsolja, hogy ha tehetjük, válasszunk kisebb kiszerelésű termékeket – ha mégis a nagyobbat vesszük meg, és felbontjuk, gyorsan el kell fogyasztani, nehogy megromoljon.