November 5-én második alkalommal szervezi meg a Pécsimami Közhasznú Egyesület a Pécsibaba Expót a Tudásközpontban. A délelőtti előadások és foglalkozások a babavárás, a szülés és gyermekágy témái köré épülnek, míg a délutáni programok a baba első három évével lesznek kapcsolatosak, és sok izgalmas gyerekprogram is lesz. Belépő nincs, a programokon, előadásokon való részvétel ingyenes.

A Konferenciateremben 10 órától a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika szülésznői a szülőszoba történéseiről, és a csecsemő kórházban töltött első pár napjáról adnak tájékoztatást a szülőknek, és mindent elmondanak az újszülőtt szoptatásáról is. A Körbirodalom Gyermekkönyvtárban mindeközben Boldizsár Imre, az Apakommandó alapítója várja a leendő apákat egy kötetlen beszélgetésre, 11 órától pedig a szülére való felkészülésről is begyűjthetik az anyukák a legfontosabb információkat. A standoknál a látogatók kérdezhetnek a védőnőktől, a szülészeti klinika munkatársaitól, részt vehetnek interaktív babagondozási gyakorlaton, és megismerhetik a szülésfelkészítéssel és a gyermekágyas időszakkal foglalkozó szakembereket is.

A délutáni programokra 14:30-tól várják vissza a családokat. A Konferenciateremben játékkal, ringatóval, dalos, verses és mondókás műsorral (Bogárdi Alizzal és Tamás Évával) és Maminbaba: hordozós latin fitness bemutatóval várják a gyerekeket, eközben pedig a nagy előadóban a babák mozgásfejlődésével, a baba és gyermekelsősegéllyel kapcsolatos előadásokat hallgathatják meg a szülők. Arról is szó lesz, hogy mikortól kóros, ha nem eszik, vagy alszik eleget a babánk, vagy mi számít sok sírásnak. A Körbirodalom Gyermekkönyvtárban babajelbeszéd bemutató órán vehetnek részt az érdeklődők, és a kötődő nevelésről is lesz előadás. Mindezeken felül délelőtt, és délután szintén pénzügyi szakértő is tart előadást, mely során az otthonteremtéssel kapcsolatban informálódhatnak a családok.