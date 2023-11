Az év végi ünnepek közeledtével a csokimikulások is megjelentek az üzletek polcain – a kínálat bőséges. Ezeket az édességeket minden évben ellenőrzi a hatóság – többek közt górcső alá veszik, hogy a címkéken feltüntetett információk megfelelnek-e a valóságnak.

Tavaly 40 termék laboratóriumi vizsgálatára került sor – a csokimikulások zsírtartalmát és cukortartalmát is ellenőrizték, és mindet a címkén feltüntetett értéknek megfelelőnek találták. – Ezek az édességek általában nagy mennyiségű zsírt és cukrot tartalmaznak: a tavaly vizsgált figurákban 37–54% cukor és 30–51% zsír volt mérhető – közölte a hatóság. Egy paleocsokoládét is ellenőriztek, amelynek cukortartalma a feltüntetett 0,5% körüli volt.

A csokimikulások ellenőrzésére várhatóan idén is sor kerül.