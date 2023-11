Idén zárul az Út a munkaerőpiacra projekt, amely során számos álláskeresőnek tudtak segítséget nyújtani. A program célcsoportját a 25 év feletti álláskeresők jelentették, ezen belül kiemelt célcsoportként tekintettek az alacsony iskolai végzettséggel rendelkező, a tartósan állást kereső, az 50 év feletti, illetve a közfoglalkoztatásból a versenyszférába lépő álláskeresőkre.

Fotó: Laufer László

– Elmondhatjuk, hogy igen sikeres volt a program, az összes indikátor számot túlteljesítettük, a projekt közel kilenc éve során több mint 19.000 álláskeresőnek tudtunk segíteni az elhelyezkedésben, erre több mint 16 milliárd európai uniós forrás állt rendelkezésünkre

– összegezte az eredményeket dr. Tigelmann Éva.

– A legnépszerűbb a munkáltatóknak nyújtott bérjellegű támogatás volt, emellett a képzési támogatásokat is sokan vették igénybe. Legpreferáltabbak a szociális gondozó, az óvodai dajka és a kereskedelmi képzések (pl. eladó) voltak, továbbá a vendéglátóipari slágerszakmák (szakács, pincér) iránt is kiemelt érdeklődés mutatkozott, e területeken folyamatos a munkaerő kereslet is. Az összesen 19055 főt bevonó program december 31-én zárul, az utolsó kifizetései még zajlanak, de az már látható, hogy a 16-17 milliárd forintos támogatás a Dunántúlon a legmagasabb, az országban pedig az ötödik legnagyobb összeget jelenti – ismertette a részleteket a főosztályvezető.

A projekt zárórendezvényét jövő héten, szerdán tartják a Tudásközpontban a pályaválasztási programsorozat és állásbörze keretében.

