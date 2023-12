Az otthon- vagy lakásbiztosítás a vagyonbiztosítások közé tartozik és nagyon összetett. Abban valamennyi biztosító ajánlata közös, hogy általában 24 alapfedezetet kínál – akár magánházról, akár lakásról van szó. Már csak azért is ajánlott a fiók mélyéről előkotorni a szerződést, tanácsolja Kéri-Keller Szilvi, az Elsőbiztosítás Kft. biztosítási szakértője, mert ez a biztosítási típus – a többivel ellentétben – rugalmas: vagyis szükségtelen megvárni az évfordulót a szerződés átdolgozására, korábban is módosítható a szerződés az értéknövelő beruházásokkal.

Kockázatos kivárni

Igaz, a biztosító az éves újrakötések előtt minden esetben indexál, vagyis értékkövetést végez a biztosított ingatlanon: az aktuális anyagköltség munkadíjak ismeretében emeli a ház forgalmi értékét és az ehhez igazodó biztosítási összegét. Persze ha éppen most végzett a hőszigeteléssel, a napelemes rendszer telepítésével, kockázatos megvárni az évfordulót.

A különleges üveg is törhet

A lakásra és a benne található ingóságokra kiterjedő lakásbiztosítást már akkor is érdemes felülvizsgálnia, ha például új indukciós főzőlappal, elektromos sütővel növelte otthona értékét. Az indukciós főzőlap, a zuhanykabin különleges üveg kategóriába tartozik. Ha ezt a biztosítási szerződés nem tartalmazza, akkor a főzőlap, a polikarbonát zuhanykabin sérülésekor a biztosító nem fizet.

Az ingóságok közé tartozó ékszerre a legtöbben legyintenek, mert elfelejtkeznek a jegygyűrűjükről, a ballagásra kapott nyakláncról, amit évek óta hordanak, amíg észrevétlenül el nem szakad, és végül a fiók mélyén landol, ezzel is az ingóságok értékét növelve. Ezek külön is biztosíthatóak.

A kerti medence is számít

Nagy értékű korszerűsítésnek minősülő beruházás a már említett napelemes rendszer, az új fűtésrendszer, de a nyílászárócsere, a hőszigetelés és a régi lakás villamos hálózatának felújítása is. Azonban egy villamos hálózatot nem lehet úgy biztosítani, mint egy napelemet vagy egy új kerti medencét polikarbonát tetővel. Ezeket a legtöbb esetben a biztosítási összeg növelésével lehet jelezni (sok biztosítónál a kerti medencét is), ugyanakkor emiatt is érdemes lehet a biztosítási szerződést és annak biztosítási összegét módosítani.

Fontos ismerni a pro rata-t

Az aránylagos kifizetés, szaknyelven pro rata biztosítási fogalmával fontos tisztában lenni. Ez legegyszerűbben konkrét példa segítségével szemléltethető. Ha a jelenleg 100 millió forint értékű lakás 60 millióra biztosított, akkor az 60 százalékos fedezetet jelent, vagyis valamely igényléskor benyújtott tételt csak 60 százalékban téríti meg a biztosító. A biztosítószemle során állapítja meg, hogy az adott lakás földrajzilag hol helyezkedik el, ott jelenleg hány forintból építhető fel egy új ingatlan. A biztosító a rendelkezésre álló adatok alapján területenként meghatároz egy minimum biztosítási összeget, amely alá nem engedi a szerződést, hogy elkerülje a pro rata esetét, és ne legyenek alulbiztosítottak az otthonok. Ezt támogatja meg a már fentebb említett indexálással is. Tehát jogilag a pro rata egyszerűen elkerülhető, csak el kell fogadni a biztosító által javasolt minimum biztosítási összeget, és évről évre elfogadni az indexdíjat.

Egyedi eltérés is lehet

Csakhogy a biztosító által kiajánlott díj nem veszi figyelembe az egyedi eltéréseket, így például a csempe típusát. Tehát egy esetleges újjáépítésnél az alulbiztosítottság még akkor sem kerülhető el teljes biztonsággal, ha a tulajdonos elfogadja a biztosító által felajánlott minimum biztosítási összeget, figyelmeztet a szakértő. Ilyen esetben ugyanis az eseti károkat nem százalékolja ugyan a biztosító, de nem mindegy, hogy mennyi lesz az az összeg, amit egy olyan kár­eseménynél kapunk, amikor az alapoktól kell újjáépíteni a házat.