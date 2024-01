Mint több alkalommal is beszámoltunk róla, tavaly ősszel nyomozás indult amiatt is, hogy a baloldali vezetésű pécsi önkormányzat május végén inkasszált 405 millió forintot a PTAT bankszámlájáról, és azt nem is adta vissza. Péterffy Attila polgármester ugyan azt állította, hogy nem volt jogszerűtlen az eljárás, ám ennek teljes mértékben ellentmond az a tény, hogy Pécs jegyzőjének a vizsgálata egyértelműen kiderítette, jogszerűtlen volt az inkasszózás.

Pfeffer József közölte: információi szerint még tart a nyomozás. „Remélem néhány héten belül tájékoztatást adhatok a társulás döntéshozó szerve, a társulási tanács tagjainak” – fogalmazott azt is hangsúlyozva, hogy a PTAT nagyon várja, hogy megismerje Pécs városának álláspontját.

A társulás elnökének szavai szerint Péterffy Attila polgármester 2023. december közepére szakember bevonásával remélt választ arról, hogy jogszerű vagy jogszerűtlen volt-e a társulás számlájára vezetett hatósági átutalás, úgynevezett inkasszó. „Nincs tudomásom arról, hogy Pécs választ kapott volna, és ha kapott, milyen tartalommal” – jegyezte meg Pfeffer József, majd azt mondta: „én 2023. májustól nem találkoztam olyan szakemberrel, aki szerint ez az inkasszó jogszerű lett volna. Talán még a város sem találkozott”.

A társulás elnöke kitért arra is, hogy ezekben a napokban a költségvetés tervezésének időszakát élik, és a társulásnak a pécsi polgármesteri hivatal azon költségvetési és közgazdasági főosztályával kell együtt dolgoznia, amely a társulás pénzének elvonásában közreműködött.

„Már a költségvetés tervezetében célszerű lenne kezelni ezt a kérdést, és már itt megadni annak lehetőségét, hogy a 405 010 181 forint a várostól a társulás irányába elmozdulhasson, és a felek egymás között egy mindkét fél érdekére tekintettel lévő elszámolást készítsenek” – élt a javaslattal. Pfeffer József úgy fogalmazott: „minden szabad forrást elvitt a város, és még mindig nála van az összes pénzünk”.