A termelő azt is elmondta, hogy van aki ültet rendes, nagy fóliasátorban dinnyét, de ebben Magyarországon jellemzően inkább sárgadinnyét termelnek. Például Medgyesegyházán és a Tolna vármegyei dinnyetermelő vidékeken is. Ebben a fűtött sátorfóliában már elmagoltak a gazdák és most nevelik már a palántát.

Gerde térségében egyébként az elmúlt 2-3 évben a talaj nedvességtartalma el volt maradva, így jól jött ez a sok eső. Az ormánsági földeken sok helyen áll a talajvíz, de az első kiültetésig még két hónap van, még sok minden történhet.

Egyre többen keresik a magszegényt

Az a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara korábbi évi közleményeiből is kiderült, a fogyasztók által legkeresettebbek a 4–8 kg közötti görögdinnyék, de igény van a nagyobbakra is, amiket a piacokon és üzletekben esetenként szeletelve, akár hűtve is kínálnak. Ugyancsak folyamatosan nő a magszegény dinnyék kedveltsége, már a teljes dinnyemennyiség ötöde ilyen: ezekből leginkább a fekete héjú érhető el, de a csíkos változat is terjed.

Ezt az általunk megkérdezett gerdei termelő is megerősítette, mint mondta, 5-6 évvel ezelőtt újdonságnak számítottak a magszegény dinnyék, nem igazán ismerték az emberek. Ám ma már az emberek 30-40 százaléka ezt keresi.