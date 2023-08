Sajnos egész szezon alatt hátrányos megkülönböztetést tapasztaltam, mikor, mire hivatkozva. A legfelháborítóbb bánásmód a következő volt: "Kóstolni majd csak otthon!" - hangzott a rövid, de annál határozottabb kioktatás az árustól. Ami egyben azt is sejteti, hogy minőségi reklamációnak helye nincs! Az alkalmazott viszont a szemem láttára tett kivételt egy illetővel, aki meggyőződhetett az általa választott gyümölcs édes mivoltáról. "Ő ismerős!" - mondta az eladó. Megkérdezném: miért? Ha valamit kifizetek, megvásárolok, az már az enyém és azt csinálok vele, amit akarok (megkóstolhatom, vagy akár a hajamra is kenhetem), gondoltam én. Tévedtem! Néhány méterrel odébb egy kedves mama árulta a termést, ott ugyanez a "törvény". Odébbálltam onnan is.