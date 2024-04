Számtalan eszköz, fejlesztés, komplett rendszerek születtek az elmúlt években az okosotthonok működtetésére, de ma már ott tartunk, hogy ezek az eszközeink automatikus és összehangolt működtetése mellett adatokat gyűjtenek rólunk, monitorozzák a viselkedési szokásainkat, és a mesterséges intelligencia ezeket kiértékelve képes optimalizálni az otthonunk működését. Hol tart ma az okosotthonok fejlesztése és mit hozhat a jövő? – többek között ezekről is szó lesz a Pollack Expon szekcióelőadásain és a kiállítási térben is.

Felhasználóként szinte mindenki kapcsolatba kerül a házakkal, a fűtéssel, a vízrendszerekkel, a világítással, a környezetvédelemmel, az energiatakarékossággal, és a funkcionalitás mellett nem mindegy, hogy miként is néz ki egy használati tárgy. Többek között ezért is érdemes megismerni az újdonságokat az idei Pollack Expon. A PTE MIK szakkiállítása egyre népszerűbb a műszaki börzék között, és ez nem csupán az évről évre gyarapodó kiállítók számából látszik, hanem abból is, hogy a hagyományos kiállítói szekciók mellett új szakmaterületek is megjelennek. A szervezők évek óta külön figyelmet fordítanak a pályaválasztási döntés előtt álló középiskolásokra, számukra speciális céges túrákat szerveznek a Pollack Expo két napján.

Open4Business 2024 – nyiss az üzletre Pécsett! Idén a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Pollack Expo keretei között rendezi meg nemzetközi üzletembertalálkozóját, amelyen az előre szervezett tárgyalásokon kívül számos lehetőség adódik az üzleti kapcsolatok elmélyítésére. Az idei Open4Business fókuszában a gépipar, a gép-gyártás, a fémfeldolgozás, az elektronika, a mérnöki tevékenységek, az automatizálás, a klaszteregyüttműködés áll, így témájában kiválóan illeszkedik a Pollack Expohoz. A két esemény összefonódása az innovatív ötletek megosztására és a világ különböző részeiről a legfrissebb trendek megismerésére is alkalmat ad, a személyes kapcsolatépítés nemcsak üzleti előnyöket hoz, hanem inspirációt és motivációt is ad a vállalkozásoknak.

A Pollack Expo az egyetem, az ipar és a mérnöktársadalom találkozóhelye, egy olyan esemény, amely sokkal több egy évente megrendezett szakkiállításnál. Üzletkötési és továbbképzési lehetőség, élmény, egyfajta alumnitalálkozó a „Pollackon” végzett mérnökök számára, valamint tudás- és tapasztalatszerzési lehetőség a jelenlegi egyetemi hallgatóknak. A kiállító cégek képviselői, tulajdonosai között szinte mindenhol találunk egykori „Pollackos”-t, az együvé tartozás, az alma materhez való kötődés új dimenziókat nyit meg az üzleti kapcsolódásokban. De sok szakember azért látogat ki a Pollack Expora, mert a szekcióelőadások nagy százaléka a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara által akkreditált, ez a regisztrált kamarai tagok számára kiváló alkalmat teremt kreditpontok szerzésére.

A Pollack Expo kétnapos kihelyezett oktatási helyszín a PTE MIK hallgatói számára.

A valamikori épületgépész és villamos szaknapokat is azzal a céllal rendezték meg a MIK elődintézményében, a Pollackon, hogy a hallgatók megismerhessék a legfrissebb kutatásokat, technológiákat, a mérnökséget érintő folyamatokat, kerüljenek kapcsolatba az ott kiállító cégekkel, amelyeknél később akár állást is találhatnak. Ma sincs ez másként, ezért a kar két napra a Pécsi Expo Centerbe költözik, ahol a diákoknak meghatározott kredit értékű aktivitást kell kifejteniük. Mindehhez a kar szakemberei és hallgatói által fejlesztett iWASTHR platform felhő alapú szolgáltatásrendszer ad hátteret, amely amellett, hogy egységesen kezeli a rendezvényre való regisztrációt és a programbeosztást, nyomon követi a látogatók érdeklődését, és pontos statisztikát is ad a tevékenységeikről. Az iWASTHR a Magyar Mar-keting Szövetség döntése alapján a technológiai megoldások kategóriában országos szinten az egyik legjobbnak bizonyult, amiért a közelmúltban Marketing Gyémánt Díjat kapott.

Időpont: 2024. április 18-19.

Helyszín: Expo Center Pécs, 7631 Pécs, Megyeri út 72.

A Pollack Expo részletes programja itt érhető el.