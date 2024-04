Három üvegház 40 perce

Igazi paradicsomban jártunk a Szigetvári Kertészetben

Lédús, ízletes, az alakja is mutatós. A szigetvári paradicsomot szigorú szabályok mellett termesztik, az üvegházakba most mi is bepillantottunk.

Kapható már a piacokon a szigetvári paradicsom, mely a régióban, sőt az országban is nagyon kedvelt. A termesztése évtizedek óta működik a Szeszico Kft. Szigetvári Kertészetének üvegházaiban, ahol időről időre fejlesztenek, modernizálnak. Az elmúlt időszakban váltottak például a talajtakaró kőzetgyapotról kókuszpaplanra, mely környezetbarátabb, a keletkezett hulladék pedig újrahasznosítható. Ezeknek a fejlesztéseknek is az eredménye, hogy a valaha volt legtöbb paradicsomot szedték tavaly. A szigetvári paradicsomot szigorú szabályok mellett termesztik, az üvegházakba most mi is bepillantottunk.

Fotó: LL Illés Gábor ügyvezető-igazgató vezetett körbe minket a három üvegházban, összesen 4 hektár alapterülettel. Mint mondta, fürtös és lédig sorolt paradicsom is terem itt, a fogyasztók körében például az Admiro fajta nagyon népszerű. Különleges látvány tárult itt elénk, a sok zöld levél közül előbukkantak a kisebb-nagyobb zöld és piros paradicsomok. Közben zümmögtek a méhek, igazi harmóniában gyűjtötték itt a virágport. – Hatalmas öröm számunkra, hogy a szigetvári paradicsom a Helyi Értéktárba is felkerült. Ezzel is elismerve a munkát, mely a kertészetünkben folyik – mondta. – A lakossági értékesítés is kezdődik, szerdán és szombaton jöhetnek paradicsomért a lakossági fogyasztók, ugyanis erre hatalmas igény mutatkozott. A bejáratnál fogunk árusítani, erre kialakítunk egy alkalmas, félig fedett területet. Mitől olyan ízletes ez a paradicsom? A kertészetben 52 fő alkalmazott dolgozik, a paradicsomot szigorú szabályok mellett, vegyszermentesen termesztik, holland hidrokultúrás módszerrel. Ennek lényege, hogy a térségben található, 1050 méter mélyről feltörő termálvízzel fűtött üvegházakban nevelik fel a növényeket, és biológiai növényvédelmet alkalmaznak. A vizet lehűlés után visszatermelik a talajba. A hőmérséklet és a páratartalom változó, a növények fejlődési stádiumának függvénye. A növények tápanyaggal való ellátása számítógépes vezérléssel történik. A termelés segítői a Hollandiából behozott rovarok, a ragadozó poloskák, atkák, fürkészdarazsak falják fel a kártevőket. A paradicsom március elejétől egészen az év végéig kapható nemcsak a megyeszékhely, hanem az egész megye piacain. A zöldség egyrészt kiszolgálja a helyi kereskedőket, a viszonteladókat, Baranya, Tolna és Somogy vármegyékből, s a budapesti piacra is kerül belőle, de ezen kívül máshol is megtalálható az országban.

