A Baranya Vadászkürt Együttes műsorával kezdődött a program a pécsi Kossuth téren. Célja a vadhúsok, elsősorban a gímszarvas, dámszarvas, őz és vaddisznó, mint egészséges élelmiszer minél szélesebb körben való megismertetése volt. Valamint a helyi vadgazdálkodás támogatása.

Vadhús került az asztalokra

Fotó: Löffler Péter

– Forduljunk vissza a magyar, egészséges élelmiszer felé, helyi terméket, helyi termelőtől vásároljunk. A mai nap folyamán felkínált ételek mind baranyai vadból készültek, a mi földjeinken ettek, a mi szakácsaink készítették el

– hívta fel rá a figyelmet Rittlinger József, a NAK Baranya Vármegyei elnöke.

A gyerekek is ismerkednek a vadhússal

Agyaki Gábor, az OMVK Baranya Vármegyei Területi Szervezetének elnöke arról beszélt, hogy a gasztronómia a vadászati kultúrának egy része. A vadászkamara martonfai, kihelyezett bázisán táborokat is tartanak, melyek során a gyerekeket is megismertetik a különféle vadhúsokkal. Egyik nap őzből készülnek az ételek, a másik nap szarvasból, utána vaddisznóból és van halas nap is.

– Egy bizonyos megszokott ízvilágból nem könnyű elmozdítani az embereket. A gyerekeket, főleg akik vadász családban nőnek fel nagyon fontos, hogy ezzel az ízvilággal és kultúrával már egészen fiatalon megismertessük

– fogalmazott az elnök.