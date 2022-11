Várható időjárás Baranyában

Szombat

Erősen felhős lesz az ég. A nap első felében még az Északi-középhegység térségében fordulhat elő gyenge havas eső, szitálás, vagy hószállingózás. Délután dél, délnyugat felől kezdődhet esőzés. 3 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Az északkeleti szél megélénkül.

Vasárnap

Délelőtt az erősen felhős, vagy borult égből eleinte többfelé, majd délkeleten várható eső, a hegyekben akár havas eső. Délután északnyugat felől csökken a felhőzet, előbukkanhat a nap a Kisalföld térségében. Az északnyugati szél megerősödik. +7 fok körüli értékeket mérhetünk.

Hétfő

Reggel ködfoltos, nappal rétegfelhős időre van kilátás, azonban délután egyre gyakrabban szakadozhat a felhőzet. Reggel 0, délután 7 fok valószínű.

Fronthatás nem terheli szervezetünket

Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.