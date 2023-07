A kelet felé haladó, legfeljebb csepergő esőt itt-ott okozó felhőzet délután az északkeleti tájakat is elhagyja. Eközben az északi megyék fölé újból érkezhetnek vastagabb felhők, melyekből kevés helyen előfordulhat zápor, az Észak-Dunántúlon egy-egy zivatar. Többórás napsütésre azonban ott is lehet számítani. A déli tájakon derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Napközben a délnyugati szelet már sokfelé élénk, helyenként erős széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet jórészt 28 és 31 fok között alakul. Késő estére 19 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (forrás: koponyeg.hu)

Péntek

Délutánig sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel. Délután aztán északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg északon alakul ki zápor, zivatar. A délnyugati szél nagy területen lesz élénk, néhol erős. 27 és 32 fok közé melegszik a levegő.

Szombat

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Csak késő este északnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. 30-32 fok körüli kánikula valószínű.

Vasárnap

Északnyugat felől gyakran megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan (főleg DNy-on és ÉK-en) alakul ki zápor, zivatar. Az északnyugati szél élénk lesz. Délután 30 fok várható.