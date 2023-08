Délután legfeljebb néhol - az északnyugati, északi határvidéken - fordulhat elő zápor, zivatar. A déli szél megélénkül, de zivatarok környezetében szélerősödés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 32 és 36 fok között alakul. Késő estére 20 és 27 fok közé hűl le a levegő. Várhatóan a jövő hét első felében érkezik egy hullámzó frontrendszer, amelynek fölöttünk való pontos vonulása még mindig bizonytalan, ugyanakkor továbbra is az a valószínűbb, hogy a hét közepére meghozza a felfrissülést a keleti tájakra is, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (forrás: koponyeg.hu)

Péntek

Sok napsütésre számíthatunk továbbra is, de északon megnövekedhet a fátyol- és a gomolyfelhőzet. Kicsi az esély csapadékra. Marad a rekkenő hőség 30-36 fokos maximumokkal.

Szombat

Túlnyomóan napos, derült idő várható. Nem lesz eső. Valószínűleg az év legmelegebb napja lesz, hiszen a hőmérséklet elérheti a 31-38 fokot. Az északnyugati szél csak néha élénkül meg.

Vasárnap

Sok napsütés várható, csak északnyugaton növekszik meg a gomolyfelhőzet. Esetleg itt fordul elő zivatar. Marad a tikkasztó hőség 35 fok körüli értékekkel.

Orvosmeteorológia (forrás: koponyeg.hu)

Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás.