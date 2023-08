Szerdán napközben északkeleten egy-egy zivatar előfordulhat, amelyet intenzív csapadék (10-30 mm), szélerősödés, esetleg apró szemű jég (~1 cm) kísérhet. Északkeleten heves zivatarok is lehetnek. A cellákat felhőszakadás (ált. 20-40 mm, néhol ennél több is), viharos széllökések (60-90 km/h), jégeső (néhol esetleg 2-4 cm) kísérheti. Északkeleten és nyugaton villámárvíz is kialakulhat. Az esti, késő esti órákra fokozatosan lecseng a zivatartevékenység, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Időjárás Baranyában (forrás: koponyeg.hu)

Szerda

A sok napsütést gomolyfelhők zavarják, és eleinte északkeleten, délutántól már északnyugaton is előfordulhat zápor, zivatar. Az északnyugati szél megélénkül. 30 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.

Csütörtök

Napos, meleg időre számíthatunk, csak kevés felhő jelenik meg az égen. Eső nem lesz. 34 fok körüli rekkenő hőség valószínű.

Péntek

Sok napsütés, igazi strandidő várható. Nem lesz továbbra sem csapadék. Akár 36-37 fokos forróság is lehet.

Orvosmeteorológia (forrás: koponyeg.hu) Folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet.