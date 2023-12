Hétfőn sok lesz felettünk a felhő, sokfelé szürke időre van kilátás, csak helyenként süthet ki rövid időszakokra a nap. Több tájegységünkön is kialakulhat kisebb eső, zápor, kezdetben északon helyenként havas esőre, átmenetileg havazásra is számítani kell. A hajnali, reggeli órákban több tájegységünkön ónos eső is eshet. A délies szél sokfelé élénk, néhol erős lehet. Reggel -5 és +3 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, miközben többfelé párás, ködös lehet a levegő. Napközben északon 0-4, máshol 5-10 fokot mutathatnak a hőmérők.

Kedden a nap első felében többfelé kisüt a nap, de kezdetben keleten és északnyugaton elszórt záporok kialakulhatnak. Majd délután nyugat-délnyugat felől vastagabb felhők érkeznek a Dunántúl, valamint az Alföld déli része fölé, és ezeken a tájakon délután, este egyre többfelé elered az eső. A nyugatias szél többfelé élénk, néhol erős lehet. A csúcshőmérséklet 4 és 12 fok között alakul.