A pára, köd feloszlik, a nagyrészt gomolyfelhős időben legalább néhány órára kisüt a nap, emellett egy széteső front felhőzete is átvonul felettünk. Este nyugat felől fátyolfelhőzet vonul fel. Néhol valószínű kisebb eső, zápor. Az általában nyugati, északnyugati szél több helyen lesz élénk, majd délután délnyugatira, délire fordul a légáramlás, és átmenetileg mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű.

Csütörtök

Jobbára erősen felhős lesz az ég, néhány órás napsütés reggel a keleti határvidéken, napközben a Nyugat-Dunántúlon lehet. Számottevő csapadék nem valószínű. A délnyugati, déli szél a Dunántúlon megerősödik, sőt ott viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1 és 6 fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között valószínű, de Borsod északi részein kissé hűvösebb lesz.

Péntek

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, de a Tiszántúlon némileg naposabb lehet az idő. A nyugati, északnyugati, északi megyékben elszórtan kisebb eső, zápor kialakulhat, másutt nem valószínű csapadék. A déli szél megerősödik, sőt néhol még viharossá is fokozódik. Hajnalban általában 6 és 11, délután 12 és 16 fok között alakul a hőmérséklet.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.