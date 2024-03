A keleti harmadban délelőtt sok lesz a felhő, majd csökken a felhőzet, kisüt a nap, csapadék is egyre kevesebb helyen várható. Másutt többórás napsütésre van kilátás, amit a Dunántúlon vékony felhőzet zavar. Utóbbi helyen estefelé megvastagszik a felhőtakaró, és néhol gyenge eső is kialakulhat. Az északnyugatira forduló szél több helyen megerősödik, vasárnap este mindenhol mérséklődik a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 17 fok között valószínű.

Hétfő

Hazánk délnyugati felén-harmadán nagyobbrészt erősen, máshol változóan felhős idő valószínű. Néhol előfordulhat eső, zápor. Az északi szél többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 7 fok között alakul, északkeleten azonban akár -4, -3 fokig is lehűlhet a levegő. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 10 és 15 fok között valószínű, de az északkeleti vidékeken alacsonyabb értékeket is mérhetnek.

Kedd

Általában gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, eleinte délnyugaton lehetnek erősebben felhős körzetek. Helyenként előfordulhat eső, zápor. Az északi, északkeleti szél megélénkül, néhol időnként megerősödik. Hajnalban többnyire -2, +6, a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken -5, -3 fokot mérhetnek, kora délután 7, 13 fok lesz a jellemző.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.