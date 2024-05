Mint arról a rendezvény közösségi oldalán is beszámoltak, a közelmúltban összeült a szervezőbizottság, és megbeszélték, hogyan is legyen az idei Akadálymentes Turizmus Napja szervezése. Minden év szeptemberének első szombatján tartják az eseményt, ez idén sem lesz másképp, az idei dátum szeptember 7-e.

Évről évre egyre népszerűbb az Akadálymentes Turizmus Napja

A fesztiválon mindenki jól érezheti magát sérültként és épként egyaránt. A gyerekeknek, felnőtteknek és időseknek is kínálnak programot, a lényeg pedig az: sérült társaink ugyanolyan emberek, mint az épek, és hogy segíteni jó. Többek között élmény-, sport-, kulturális- és gasztro-programokkal készülnek. Például sárkányhajózással, csónakázással, motorozással, mely évek óta az egyik legnépszerűbb programelem. Szokott lenni még bocci, kerekesszékes kosárlabda, lovaglás, látássérültek számára autóvezetés is. Emellett egyéb kapcsolódó programok, koncertek, gyerekrendezvények. S minden évben ingyenes étkezést biztosítanak a fogyatékossággal élőknek, segítőiknek és az önkénteseknek. A programokról folyamatosan hírt adnak a rendezvény közösségi oldalán is.

Az Akadálymentes Turizmus Napja története

Először 2017-ben rendezték meg, 2019-ben nemzetközivé bővült a rendezvény. Az esemény általában kísérő rendezvényekkel bővül, konferenciával vagy akadálymentes túrával. A szervezők várják a résztvevők, látogatók meglátásait is a fesztivál szervezésével kapcsolatban. Örülnének annak is, ha a programok iránt érdeklődők jelzik, hogy kiket javasolnának kulturális, vagy egyéb programnak. Emailben a következő címen lehet ezt jelezni: [email protected].