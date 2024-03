Várható időjárás Baranyában (forrás: köpönyeg.hu)

Szerda

Folytatódik a borongós idő. Főleg a Dunától keletre alakulnak ki esők, záporok. Erős lesz az északnyugati szél. Egyelőre marad a 11-12 fok körüli hűvös idő.

Csütörtök

A napsütés mellett sok gomolyfelhő képződik, melyből elszórtan zápor is előfordul. Már csak néhol lesz élénk az ÉNy-i, majd DNy-i szél. 10-15 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Nemzeti ünnepünk napján többórás napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel. Kisebb zápor előfordulhat. 12 és 18 fok közé melegszik a levegő.

Szombat

Erősen felhős időre van kilátás, szórványosan kisebb eső, zápor is előfordul. 11-16 fok valószínű a délutáni órákban. A nyugati szél sokfelé lesz élénk.

Orvosmeteorológia

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.