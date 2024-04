Délelőtt az ország keleti harmadában még több lehet a felhő, majd ott is gomolyosodik a felhőzet. Másutt gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Elszórtan várhatók záporok, jégdara záporok, elsősorban a Duna-Tisza közén zivatar kialakulása sem kizárt. Az északi szél nagy területen megélénkül, a Bodrogközben és a Bakonyban, valamint záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.

Péntek

Gomolyfelhős idő várható többórás napsütéssel, de az északnyugati tájak fölé vastagabb felhők is sodródnak. Helyenként zápor, egy-egy helyen kis eséllyel zivatar kialakulhat. Sokfelé megélénkül az északi, északkeleti szél. Hajnalra általában 0, +5 fok közé süllyed a hőmérséklet, de a keleti szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Délután 12, 16 fok lesz a jellemző.

Szombat

Változóan felhős idő várható többórás napsütéssel, és elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar. Az északi szél sokfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0, 6 fok között alakul, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia (koponyeg.hu)

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.